Jungen Seenotrettern drohen 20 Jahre Haft in Italien

"Wassertaxi"

"An diesem Urteil wird sich zeigen, ob Europa weiterhin für Grundrechte und Solidarität steht", sagt Nicola Canestrini, Anwalt von "Jugend rettet". Der Ton in der Flüchtlingsdebatte hat sich auch in Italien zuletzt massiv verschärft. Das zeigt sich auch daran, dass italienische Medien die "Iuventa" als " Taxi di Mare" - also Wassertaxi - bezeichnen. "In den italienischen Medien sind wir zu 100 Prozent erledigt", so Anwalt Canestrini.

Das Boot der Gruppe wurde im August 2017 beschlagnahmt und liegt seither im Hafen der sizilianischen Stadt Trapani.