Jugend Rettet: Engagierte Helfer oder im Bunde mit den Schleppern?

Ein in die Jahre gekommener Fischtrawler unter niederländischer Flagge steht derzeit im Zentrum der EU-weiten Diskussion über den Rettungseinsatz im Mittelmeer. Seit Juli vergangenen Jahres ist er unter dem Namen "Iuventa" für die Nichtregierungsorganisation (NGO) Jugend Rettet im Einsatz, vergangene Woche wurde er von italienischen Behörden konfisziert. Der Vorwurf an die Crew: Vorsätzliche Begünstigung der illegalen Einwanderung. Migranten sollen also nicht in akuter Seenot gerettet, sondern von den Booten der Schlepper an Bord genommen worden sein. Am Sonntag wurde schließlich bekannt, dass die italienische Staatsanwaltschaft gegen 15 Crewmitglieder, die in Kontakt mit Schleppern gewesen sein sollen, Ermittlungen aufgenommen hat.

Julian Pahlke kann sich das nicht erklären. Der 25-Jährige Sprecher der kleinen Organisation mit Sitz in Berlin war selbst schon zwei Mal im Einsatz auf der "Iuventa", zu Kontakten mit Schleppern sei es dabei nie gekommen, sagt er. Die Vorwürfe, die aktuell im Raum stünden, beträfen letztlich Begegnungen mit sogenannten "Engine Fishern" (das gesamte Interview lesen Sie hier).

Also keine Schlepper im engeren Sinn, sondern Banden, die auf offener See auf Flüchtlingsboote lauern, um ihnen die wertvollen Motoren abzunehmen. "Für unsere Crew ist das eine schwierige Situation", sagt Pahlke. "Diese Engine Fisher treten sehr aggressiv auf." Es sei sogar schon zu Übergriffen auf die "Iuventa"-Crew gekommen. Dass dabei bewaffnete Polizisten an Bord der NGOs, wie in dem neuen Verhaltenskodex Roms gefordert, sogar Schutz böten, glaubt Pahlke nicht. "Die Engine Fisher kommen ja nur in Kontakt mit unseren Einsatzschlauchbooten. Auf denen ist definitiv kein Platz für bewaffnete Polizisten. Es sei denn, sie würden aktiv bei der Rettung von Menschen helfen. Dass das so vorgesehen ist, können wir im Moment noch nicht aus diesem 'Code of Conduct' lesen."

Neue Strategie Roms

Ohnehin weigert sich Jugend Rettet den sogenannten Code of Conduct, mit dem Rom fixe Regeln für eine geordnete Zusammenarbeit mit den NGOs sicherstellen will, zu unterzeichnen. Auch, weil er nicht praktikabel sei. "Wir sind die ersten, die vor Ort sind. Wenn wir jetzt dazu verpflichtet werden, nach einer Rettung 70 Stunden lang zurück nach Italien zu fahren, (anstatt die Flüchtlinge wie bisher auf größere Boote umzuladen), dann, fehlt unsere Kapazität im Einsatzgebiet. Wenn man das zu Ende denkt, muss man davon ausgehen, dass mehr Menschen sterben würden." Ob seine Organisation deshalb ins Visier der Behörden gekommen sei, darüber will er nicht spekulieren. Pahlke ist vorsichtig geworden, es sind eben auch schwierige Zeiten für private Seenotretter.

Seit letzter Woche arbeitet Rom verstärkt mit der libyschen Küstenwache zusammen, die Migrantenboote schon vor der Ankunft in internationen Gewässern abfängt und zurückbringt. Es ist Ausdruck eines Wandels in der europäischen Flüchtlingspolitik, die mehr und mehr auf einen verringerten Zustrom aus Libyen – und immer weniger auf die privaten NGOs, die zunehmend in der Kritik stehen - setzt. Jugend Rettet werde dennoch weitermachen, sagt Pahlke. Private Spenden gebe es genug.

Hinweis: Zwei KURIER-Reporter begleiten aktuell die Crew eines Rettungsschiffes von Ärzte ohne Grenzen im Mittelmeer. Hier berichten sie über die Ereignisse an Bord.