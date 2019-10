Junckers Abschiedsrede: "Passen Sie gut auf Europa auf!"

"Nicht betrübt, aber auch nicht übermäßig glücklich" scheide er aus dem Amt, sagte Jean-Claude Juncker am Dienstag bei seiner letzten Rede vor dem Plenum in Straßburger EU-Parlament. "Aber ich scheide im Gefühl, mich redlich bemüht zu haben." Ein wenig erschöpft und müde wirkte der 64-jährige Chef der EU-Kommission, als er vor den Europäischen Abgeordneten Bilanz über seine fünfjährige Amtszeit zog.

Vor allem der Brexit hat den glühenden Europäer Juncker enttäuscht. „Es war eine Zeit- und Energieverschwendung“, sagte er. Viele Male habe er vor dem Parlament über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sprechen müssen, schilderte der scheidende Kommissionschef. Er werde die Entscheidung immer bedauern. Aber: „Wir können in den Spiegel schauen und uns sicher sein, dass wir alles dafür getan haben, dass es ein geregelter Austritt wird.“

Bedauert habe er auch, so Juncker weiter, dass es in seiner Amtszeit zu keiner Wiedervereinigung in Zypern, zu keinem Vertrag mit der Schweiz und zu keiner Bankenunion gekommen sei.

Dabei sparte er nicht an Kritik an den EU-Mitgliedsstaaten, die aus seiner Sicht solch eine Union nicht möglich gemacht hätten. "Aber ohne Bankenunion können wir nicht auf kommende Schocks reagieren und wir sind keine richtige Währungsunion."