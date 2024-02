Julian Assange, der Nawalny des Westens?

Die US-Regierung will dem Australier den Prozess machen. Der Vorwurf: Spionage und Geheimnisverrat. Assange hat ab 2010 Hunderttausende geheime Dokumente zu US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht. Er soll damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die Dokumente zeigen aber auch amerikanische Kriegsverbrechen, etwa die Tötung von Zivilisten, auf. Aktivisten sehen einen Angriff auf die Pressefreiheit , sprechen von einem "Rachefeldzug" der USA. 175 Jahre Haft drohen Assange in den USA.

Nawalny war Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen seines politischen Engagements, nicht wegen Steuervergehen und Extremismus, den offiziellen Gründen für seine Verurteilung, ein Dorn im Auge. Er wurde, nachdem er 2020 einen offenbar von Geheimdiensten verübten Giftanschlag überlebt hatte, in diverse Straflager gesteckt, das letzte, besonders grausame in Sibirien überlebte er nicht. Eine echte Chance auf Gegenwehr hatte er nicht.

Eines der letzten Fotos des Kreml-Kritikers: Alexei Nawalny während einer Anhörung gegen das Justizministerium in Moskau am 11. Januar 2024,

Fundierte Kritik

Nichtsdestotrotz kann man die juristische Jagd auf den Whistleblower, die mittlerweile schon 14 Jahre andauert, als politisch motiviert kritisieren. Das unverhältnismäßige Strafmaß, das Assange in den USA droht – 175 Jahre –, die Dauer seines Verfahrens und die Umstände seiner Auslieferungshaft im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem er seit fünf Jahren gemeinsam mit Terroristen und Schwerverbrechern sitzt, davon 21 Stunden am Tag in Isolationshaft: All das sei einer Demokratie und eines Rechtsstaates nicht würdig, sagen Juristen und Menschenrechtsanwälte. Selbst die australische Regierung, eigentlich treuer Alliierter der USA, setzt sich inzwischen für eine Freilassung ihres Staatsbürgers ein.

In den vergangenen zwei Tagen hat das Londoner High Court über Assanges Berufung gegen die Auslieferung an die USA verhandelt. Sollte dieser nicht stattgegeben werden, bleibt ihm nur mehr der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Mit einem Urteil wird in Wochen bis Monaten gerechnet.