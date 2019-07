Johnsons No-Deal-Brexit versetzt Märkte in Alarmbereitschaft

Boris Johnson hat keine Eile. Derzeit weilt er in Wales, zuvor tourte der neue britische Premierminister durch Schottland. Und laut Umfragen kommt das gar nicht so schlecht an. Demnach liegen die konservativen Tories derzeit bei etwa 31 Prozent und damit weit vor der zweitplatzierten Labour-Partei.

Bis zum 31. Oktober bleibt Johnson noch Zeit, mit den EU-Staaten das Austrittsabkommen zu beschließen. Nachverhandlungen werden von EU-Seite ausgeschlossen. Eigentlich könnte der Zeitpunkt für Neuwahlen kaum günstiger sein, würde damit doch wohl auch die parlamentarische Mehrheit gegen einen No-Deal-Brexit - die Johnson aktuell innenpolitisch blockiert - wegfallen.