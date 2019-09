Johnsons geheime Pläne für rasche Neuwahl

Am Samstag demonstrierten in ganz Großbritannien Tausende spontan gegen die erzwungene Vertagung des Unterhauses. Geschätzte Hunderttausend füllten die Straßen des Londoner Regierungsviertels mit Chören wie „Niemand hat Boris gewählt“ und „Stoppt den Putsch!“.



Das Vorgehen der Regierung ist bereits Thema zweier Gerichtsverfahren: Eines in Schottland mit Unterstützung schottischer Abgeordneter und eines am Londoner High Court. All das könnte freilich bald hinfällig werden, denn Boris Johnson ließ am Sonntag wissen, er werde alle an der Anti-No-Deal-Aktion beteiligten Konservativen umgehend aus der Tory-Parlamentsfraktion ausschließen.