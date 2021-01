Johnson will Denkmäler vor Sturz durch Militante schützen

Nach dem Sommersturz der Statue eines Ex-Sklavenhändlers durch „Black Lives Matter“-Demonstranten in Bristol plant Boris Johnsons Regierung neue Gesetze, um historische Denkmäler in England zu bewahren. Man wolle „Statuen vor Militanten retten, die unsere Vergangenheit zensieren wollen“, schrieb Robert Jenrick, Staatssekretär für Gemeinden, in der britischen Zeitung "Telegraph".

Er warf der oppositionellen Labour Partei vor, diesen „Angriff auf unsere Vergangenheit“ zu unterstützen.

Nach dem Motto „retain and explain“ sollen 20.000 historische Statuen und andere Monumente, auch umstrittene Kolonial-Denkmäler, großteils stehen bleiben, aber besser erklärt werden.

"Auf Geheiß des Mobs"

„Manche werden geliebt, andere geschmäht“, argumentierte Jenrick. „Was seit Generationen steht, sollte nachdenklich betrachtet, nicht aus einer Laune heraus oder auf Geheiß eines Mobs entfernt werden“.