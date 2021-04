Joe Bidens Schutzschirm für den Arbeitsmarkt

Der Plan sieht unter anderem die Modernisierung von rund 32.000 Kilometer Straßen, 10.000 Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. Teil des Programms ist auch der Breitbandausbau und die Sanierung des Wasserversorgungssystems.

Biden will die Infrastruktur nicht nur erneuern, er will sie für den Kampf gegen den Klimawandel rüsten. Der grüne Umbau der USA, verspricht er, werde „Millionen von Jobs“ schaffen, und zwar, wie er betont, „gut bezahlte“ Jobs für amerikanische Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder, „die amerikanische Produkte“ herstellen. Doch die Skepsis auch unter den Industriearbeitern der Region ist groß. „Sie erzählen uns ständig, dass wir jetzt Sonnenenergie-Jobs kriegen“, erzählt ein Sprecher der örtlichen Gewerkschaft in Pennsylvania der New York Times: „Aber so funktioniert das nicht. Wir bauen Kraftwerke, Ölraffinerien, Stahlwerke.“

Der Plan werde auch den USA helfen, sich im Wettlauf mit China durchzusetzen. Der Kongress müsse das Paket beschließen. „Wir müssen das schaffen“, betonte der Präsident.