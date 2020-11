Erleichterung und Jubel in New York City

Als gegen Mittag am beliebten Union Square die Handys von unzähligen New Yorkern piepsen, brechen die Menschen Sekunden später in Jubelgeschrei aus. Manche fangen spontan zu tanzen auf der Strasse an. Die gelben New Yorker Taxis, Autos und LKW hupen im Vorbeifahren. Menschen haben Tränen in den Augen, umarmen sich. Ein Saxophonspieler schwenkt spontan von Blues auf Partymusik um.