Joe Biden tritt an: Der Oldie kommt zuletzt

Er ist spät dran. So spät, dass von der Gegenseite bereits vergiftetes Lob kommt. Joe Biden, ätzte der rechtspopulistische Radio-Star Rush Limbaugh am Mittwoch, sei 2020 gewiss die beste Chance für die Demokraten, um gegen Amtsinhaber Donald Trump zu bestehen. Leider werde der am Wahltag 77 Jahre alte Polit-„Brontosaurus“ aber schon in den parteiinternen Vorwahlen Anfang nächsten Jahres mangels progressivem Linksdrall aussortiert. Diesen verkörperten viele seiner Konkurrenten und Konkurrentinnen von Elizabeth Warren über Bernie Sanders bis zum jungen Shooting-Star Pete Buttigieg.

Limbaughs Befund mag verfrüht und gehässig sein. Hinter vorgehaltener Hand teilen gleichwohl demokratische Funktionäre die Befürchtungen: „Der heutige Tag“, sagte ein Parteivertreter dem KURIER, „könnte für lange Zeit Bidens bester werden. Danach wartet eine Schlacht, bei der er nur noch bergauf kämpfen muss.“

Mit einem Video, dem nach Angaben von Vertrauten am Montag ein erster Live-Auftritt vor Gewerkschaftern in Pittsburgh in seinem Geburts-Bundesstaat Pennsylvania folgen soll, steigt das politische Urgestein heute, Donnerstag, offiziell in das Schaulaufen um das erst in 15 Monaten beim Parteitag in Milwaukee zu vergebene Präsidentschaftsticket ein.