Joe Biden denkt laut Medienbericht über Rücktritt nach

US-Präsident Joe Biden (81) erwägt angeblich einen Rückzug aus dem laufenden Präsidentschaftswahlkampf. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf eine Person aus Bidens Umfeld.

Biden habe einem "wichtigen Verbündeten mitgeteilt, dass er weiß, dass er seine Kandidatur möglicherweise nicht retten kann“. Es gehe nun darum, die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen davon zu überzeugen, dass er nach seinem TV-Debakel in der vergangenen Woche noch für das Präsidentenamt geeignet sei, so die Zeitung.