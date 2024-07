Joe Biden plant Reform des Obersten Gerichtshofs

Biden wolle in der kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, der eine Amtszeitbegrenzung für Richter und einen einklagbaren Ethikkodex beinhalte, berichtete das "Wall Street Journal"unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ziel sei es, Parteilichkeit zu verhindern und das Ansehen der Justiz zu stärken. Sollten die Republikaner bei den Wahlen am 5. November die Mehrheit im Kongress zurückgewinnen, wäre Bidens Plan wohl zum Scheitern verurteilt.

Trump, der am Donnerstag offiziell die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner annehmen soll, tritt bei der Wahl am 5. November nach derzeitigem Stand erneut gegen Biden an.

Eine Reform des Supreme Court könnte das institutionelle Gleichgewicht nachhaltig verändern und den Handlungsspielraum Trumps im Falle eines Wahlsieges deutlich einschränken.