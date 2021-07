Jerusalem: Erdogan will mit Papst und Putin reden

Erdogan warf US-Präsident Donald Trump am Donnerstag vor, mit einer Entscheidung "vor allem diese Region in einen Feuerkreis zu werfen". Vor jubelnden Anhängern am Flughafen sagte der Präsident: "Hey Trump, was hast du vor? Was ist das für eine Herangehensweise? Politische Anführer sind nicht dazu da, um aufzuwühlen, sondern um zu versöhnen." Erdogan fügte hinzu: "Wenn Herr Trump hier sagt, 'Ich bin mächtig, also bin ich im Recht', dann irrt er sich."

