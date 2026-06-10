Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren gestorben

Der Soziologe und globalisierungskritische Autor saß 27 Jahre für die Sozialdemokraten im Schweizer Nationalrat.
10.06.2026, 14:33
Der Schweizer Soziologe, Politiker und frühere UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren in Genf gestorben. Dies berichtete der Schweizer Rundfunk RTS unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Ziegler galt als einer der bekanntesten Globalisierungskritiker Europas. Bis ins hohe Alter prangerte er Hunger, soziale Ungleichheit und die Folgen des globalen Kapitalismus an und rief zu einem "Aufstand des Gewissens" gegen Ungerechtigkeit auf.
Der am 14. April 1934 in Thun geborene Ziegler studierte in der Schweiz und in Frankreich. Während seiner Zeit in Paris wurde er nach eigenen Angaben maßgeblich von den Philosophen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir geprägt. Später lehrte er Soziologie an der Universität Genfsowie an der Sorbonne.
Mit zahlreichen Büchern und internationalen Auftritten machte Ziegler den Kampf gegen Hunger und Armut zu seinem Lebensthema. Seine scharfe Kritik an multinationalen Konzernen und globalen Machtstrukturen machte ihn weit über die Schweiz hinaus bekannt.
Von 1967 bis 1983 sowie von 1987 bis 1999 gehörte Ziegler für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz dem Schweizer Nationalrat an. Von 2000 bis 2008 wirkte er als Sonderberichterstatter der Vereinte Nationen für das Recht auf Nahrung und engagierte sich zudem in einer UNO-Taskforce für humanitäre Hilfe im Irak.
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