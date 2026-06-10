Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren gestorben

Der Schweizer Soziologe, Politiker und frühere UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren in Genf gestorben. Dies berichtete der Schweizer Rundfunk RTS unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Ziegler galt als einer der bekanntesten Globalisierungskritiker Europas. Bis ins hohe Alter prangerte er Hunger, soziale Ungleichheit und die Folgen des globalen Kapitalismus an und rief zu einem "Aufstand des Gewissens" gegen Ungerechtigkeit auf.

Der am 14. April 1934 in Thun geborene Ziegler studierte in der Schweiz und in Frankreich. Während seiner Zeit in Paris wurde er nach eigenen Angaben maßgeblich von den Philosophen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir geprägt. Später lehrte er Soziologie an der Universität Genf sowie an der Sorbonne.