„Es gibt keine Entschuldigung, nichts zu tun“

Heute, Sonntag, 11. 9., eröffnet Jean Ziegler mit seiner Rede das Internationale Brucknerfest in Linz. Im KURIER-Interview erklärt der 88-Jährige, wofür er kämpft, warum die Schweiz von „Banken regiert wird“ und warum er die Hoffnung auf eine bessere Welt ohne Hunger nicht aufgibt.

KURIER: Herr Ziegler, was sind derzeit weltweit die akutesten Brennpunkte, den Hunger betreffend?

Jean Ziegler: Die sichtbaren Hungersnöte, die bei Krieg, Naturkatastrophen, usw. eine Wirtschaft zerstören, ohne dass jemand eingreifen kann, nennt man konjunkturellen Hunger. Viel schlimmer ist der strukturelle Hunger, der sich in den unterentwickelten Produktionskräften eines Landes zeigt. Das ist das stille, unsichtbare Hungern. Sie fragen mich nach den Hungersnöten. Die schlimmsten wüten gerade im Südsudan, im Jemen, in Somalia und in Darfur. Da sterben im Moment die meisten Menschen. Aber jeden Tag verhungert alle fünf Sekunden ein Kind.

Der Kampf gegen den weltweiten Hunger ist ja unter anderem ein politischer. Der Großteil der Bevölkerung ist nicht in Positionen mit politischer Verantwortung. Was kann die Supermarktverkäuferin, der Lehrer oder die Busfahrerin machen?

Es gibt dazu eine generelle Aussage: Österreich ist eine echte Demokratie. Es ist wahrscheinlich die lebendigste Demokratie unseres Kontinents. In der Demokratie gibt es keine Ohnmacht. Eine Regierung kann dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die das Volk will. Kommen wir zu den Ursachen des Hungers, darunter etwa die Auslandsverschuldung der ärmsten Länder. Diese Verschuldung ermöglicht es afrikanischen Ländern nicht, minimale Investitionen in die Landwirtschaft zu tätigen. Diese Auslandsschulden müssen gestrichen werden. Der österreichische Finanzminister kann von der öffentlichen Meinung dazu gezwungen werden, im Gouverneursrat des Weltwährungsfonds für die Streichung dieser Auslandsschulden zu stimmen. Die Börsespekulationen auf Grundnahrungsmittel bringen astronomische Spekulationsprofite für die Großbanken, treiben aber die Preise für Nahrungsmittel ständig in die Höhe. Das Börsegesetz kann geändert werden. Der Nationalrat kann Spekulation auf Grundnahrungsmittel verbieten.