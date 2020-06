Hunger ist ein Verbrechen

Raubgesindel, Geldsäcke, neoliberale Wahnideen – Jean Ziegler ist in der Wortwahl nicht zimperlich, wenn er die aus seiner Sicht Schuldigen am Hunger in der Welt benennt. Als Eröffnungsredner der Salzburger Festspiele 2011 wurde er wieder ausgeladen – offiziell wegen seiner angeblichen Nähe zu Libyens Gaddafi; wegen der Angst der Festspielverantwortlichen vor verschreckten Sponsoren, sagt Ziegler. Seinen Kampf hat der Schweizer nicht aufgegeben: Soeben erschien sein neues Buch ("Wir lassen sie verhungern"), in dem er Börsenspekulationen auf Nahrungsmittel und die Biotreibstoffproduktion geißelt. Bei den am Dienstag beginnenden Medientagen in Wien hält er die Eröffnungsrede.

KURIER: Was werden Sie Österreichs Medienschaffenden heute denn erzählen?

Jean Ziegler: Dass die Medien die vierte Gewalt im Staat sind, unglaublich wichtig, ja der Atem der Demokratie, die aber keiner Kontrolle unterworfen sind. Und dass die Massenvernichtung durch den Hunger, der absolute Skandal unserer Zeit, weitgehend verschwiegen wird.



Aber gerade die Medien berichten doch?

Es wird über Ereignisse berichtet, aber ohne Kausalzusammenhang. Am Horn von Afrika sind 18 Millionen Menschen in fünf Ländern vom Hunger betroffen, es gibt eine Dürre seit fünf Jahren – aber warum es die gibt, warum nur 3,8 Prozent des schwarzafrikanischen Bodens bewässert sind, warum diese Staaten keine Nahrungsmittelvorräte angelegt haben, das wird nicht gefragt. Dann käme man nämlich auf die Ursachen: Die Auslandsverschuldung der ärmsten Länder, die Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel ...



In ihrem neuen Buch legen Sie sich mit der UNO an, mit dem Währungsfonds, mit den Händlern an den Börsen – haben Sie nicht schon genug Feinde?

Doch, aber die Anwälte haben ohnehin ein Drittel aus dem Buch herausgestrichen.



Sie waren der erste Sonderberichterstatter der UNO für das Recht auf Nahrung – wieso ist die UNO jetzt als "bürokratischer Dinosaurier" mitschuld am Hunger?

Weil der unfähige und farblose Südkoreaner an der Spitze (Ban ki moon) ein Söldner der Amerikaner und damit der Weltbank, der Welthandelsorganisation und des Währungsfonds ist. Und weil die Hoffnung, die ich in den Ländern geweckt habe, die ich besuchte, und meine Empfehlungen in New York eiskalt abgeblitzt sind. Nehmen Sie Guatemala und die dringend nötige Agrarreform: Dort besitzen 1,8 Prozent der Grundbesitzer 57 Prozent der Ackerflächen, 90 Prozent der Bevölkerung leben auf steinigem Boden ...



Aber die UNO kann ja einen Staat nicht zur Landreform zwingen.

Sie haben recht. Aber ein Land wie Guatemala lebt von Weltbankkrediten, von Kooperationskrediten des UNO-Entwicklungsdepartments. Über die Vergabe kann man eine Agrarreform schon erzwingen. Aber das wollen die USA nicht, weil ihre Konzerne dort dominierend sind. Und die UNO folgt brav.