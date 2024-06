Japanisches Kaiserpaar für Staatsbesuch in Großbritannien

Auf dem Programm steht unter anderem eine Kutschprozession am Buckingham-Palast, eine Militärzeremonie der königlichen Garde und Museumsbesuche. Zudem wird Naruhito am Grab der verstorbenen Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor einen Kranz niederlegen. Höhepunkt des Besuchs ist ein Staatsbankett im Buckingham-Palast am Dienstagabend.

Der 64-jährige Naruhito ist der erste japanische Staatsgast in Großbritannien seit mehr als zwei Jahrzehnten. Nach Angaben des Buckingham-Palasts wird er neben König Charles III. auch Königin Camilla, Thronfolger Prinz William und andere Mitglieder der britischen Königsfamilie treffen.

Vor seiner Abreise hatte Naruhito vor Journalisten geschildert, die britische Königsfamilie habe ihn während seiner Studienzeit in Oxford in den 80er Jahren "wie ein Familienmitglied" behandelt. Damals sei er für ein paar Tage nach Schloss Balmoral in Schottland eingeladen worden: "Ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Queen, die Auto fuhr und mich zum Grillen einlud, und an Prinz Philip, der mich in einer Kutsche umhergefahren hat", sagte der 64-Jährige.