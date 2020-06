Japanerinnen sollen’s richten

Immer weniger Babys – ein Schreckensszenario für jeden Windelproduzenten. Nicht so für den Unicharm-Konzern. Japans größter Windelhersteller verkauft seit drei Jahren mehr Windeln für Erwachsene als für Kinder – und daran wird sich angesichts der rapide alternden Gesellschaft Japans in den nächsten Jahren nichts ändern.

Im Gegenteil. Bereits 26 Prozent der 127 Millionen Japaner sind über 65 Jahre alt, legen die neuesten, am Sonntag präsentierten Zahlen der Regierung offen. Seit Beginn der offiziellen Zählungen in den 1950er-Jahren gab es noch nie so viele alte Japaner – und noch nie so wenig Junge. 16 Millionen Kinder unter 15 Jahren – das entspricht genau der Hälfte der Über-65-Jährigen.

Hält der Trend an, steht die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt bald vor gewaltigen Problemen: Die Arbeitskräfte werden ausgehen. Eine massive Steigerung der Zuwanderung kommt für Japan nicht infrage. Also kann es aus Sicht der japanischen Regierung nur eine Lösung geben: Mehr Frauen müssen auf den Arbeitsmarkt.