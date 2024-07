Japaner saß 45 Jahre in der Todeszelle - jetzt Freispruch?

An einem frühen Junimorgen vor 58 Jahren zerstörte ein Feuer das Haus einer Familie in Zentraljapan. As sich die letzten Rauchwolken verzogen hatten, fand die Polizei in den Ruinen vier Leichen - ein Ehepaar und zwei Kinder im Teenageralter, alle vier waren erstochen worden.

Kurz danach wurde ein Angestellter des ermordeten Managers verhaftet, Iwao Hakamada. Der Profiboxer wurde zwei Jahre später des Mordes und der Brandstiftung schuldig gesprochen. Seine Strafe: Tod durch Erhängen.

Alle Jahre hindurch beharrte Hakamada darauf, dass er unschuldig sei und nur wegen der heftigen Prügel in Polizeigewahrsam zunächst zu einem Schuldgeständnis gezwungen worden sei. 45 Jahre saß er daraufhin in der Todeszelle - kein lebender Mensch auf der Welt hat länger darauf gewartet, im Strafvollzug exekutiert zu werden. Bereits 2011 war Hakamada als der am längsten in einer Todeszelle Einsitzende ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden.