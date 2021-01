Italiens Regierung bröckelt: Renzis Partei vor Rückzug

Daher stellt sich die Frage, wie es nun in Rom weitergeht. Regierungschef Conte erklärte, dass im Fall einer Krise ein Weiterregieren mit der Renzi-Partei unmöglich sei. Conte könnte laut Beobachtern die Italia Viva-Ministerinnen ersetzen und sich einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen, um zu prüfen, ob sein Kabinett auch ohne Renzis Kleinpartei weiterregieren kann. In diesem Fall wäre die Regierung im Senat von den Stimmen von Parlamentariern der gemischten Fraktion angewiesen, nicht gerade eine Garantie für Stabilität.

"Ob es in Italien zu einer neuen Regierung kommt, hängt jetzt vom Parlament ab", analysierte Renzi. Seiner Ansicht nach werde es jedenfalls nicht zu vorgezogenen Parlamentswahlen kommen.

Premier Conte ist seit Juni 2018 italienischer Ministerpräsident. Seit September 2019 führt er eine Vier-Parteien-Koalition aus der sozialdemokratischen PD, der Fünf-Sterne-Bewegung und den beiden Kleinparteien Italia Viva und der Linkspartei Liberi e Uguali. Italia Viva war von Renzi nach seinem Austritt aus dem PD im Herbst 2019 gegründet worden. Renzi hatte Italien zwischen 2014 und 2016 als Regierungschef regiert.

Die massiven Spannungen in der Regierungskoalition in Rom lösten kritische Reaktionen aus. "Eine Regierungskrise wäre für die Italiener in der jetzigen schwierigen Phase unbegreiflich", kommentierte der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi. "Contes Regierung ist am Ende. Wir sind zur Bildung einer Mitte-rechts-Regierung bereit", betonte der Chef der rechten Lega Matteo Salvini.