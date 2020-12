Coronahilfen: Renzi droht Italiens Premier Conte mit Regierungssturz

Plan noch nicht am Tisch

Über die Reformen, die Italien dank des "Recovery Fund" finanzieren will, wird in Rom noch diskutiert. Der Plan, den die Regierung der EU-Kommission vorstellen will, besteht aus sechs Kapiteln. Die Kapitel betreffen Digitalisierung, Umwelt, Gesundheit, Infrastruktur, Bildung und soziale Inklusion.

Laut dem Entwurf sollen 74,3 Milliarden Euro für den Aufbau eines nachhaltigen und umweltfreundlicheren Industriesystems dienen. 48,7 Milliarden Euro sollen zur Förderung der Digitalisierung und der Innovation zur Verfügung gestellt werden. 27,7 Milliarden Euro will die Regierung in die Bereiche Infrastruktur und grüne Mobilität investieren, 19,2 Milliarden Euro in Bildung und Forschung und 17,1 Milliarden Euro in die Förderung von Chancengleichheit, wie aus dem Entwurf hervorgeht. Weitere neun Milliarden Euro will die Regierung dem Gesundheitswesen zuweisen.