Italiens Fünf-Sterne-Partei droht zu verglühen

Parteikreise munkeln, italienische Medien spekulieren, nur der angezählte Luigi Di Maio schweigt - noch. Schon an diesem Mittwoch wird erwartet, dass der Parteichef der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung das Handtuch wirft. Zu dramatisch ist der Sinkflug der Partei unter seiner Führung: Bei den Parlmentswahlen vor nicht einmal zwei Jahren wurde sie mit 32 Prozent stimmenstärkste Partei; heute liegt sie in Umfragen bei gerade einmal 15 Prozent.

Außenminister will Di Maio dennoch bleiben, ist in Rom zu hören.

Salvini in Lauerstellung

Lega-Chef Matteo Salvini, der im Sommer aus der Regierung mit den Fünf Sternen ausgestiegen ist, wittert schon seine Chance auf Neuwahlen - und auf das Amt des Regierungschefs. Um das zu verhindern hatte Di Maio eine von Anfang an schwierige Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) geschlossen.

Mittlerweile ist diese Koalition heillos zerstritten. Und gleiche etliche Parlamentarier haben die Sterne verlassen.

Wahlsonntag als Schicksalstag

Der Regierungschef, der parteilose Jurist Giuseppe Conte, versucht unentwegt zu beruhigen. Dabei steht die nächste Zerreißprobe unmittelbar bevor: Am Sonntag wird in der wichtigen Region Emilia Romagna gewählt. Oppositionschef Salvini rechnet sich große Chancen aus, mit seinen Rechtspopulisten erstmal in der traditionellen Hochburg der Linken zu gewinnen. Das wäre ein schwerer Schlag, der die Regierung in Rom ins Wanken bringen könnte.