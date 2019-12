Wieso Matteo Salvini von Sardinen verfolgt wird

Und Salvini? Der hat mit dem Rummel natürlich kaum Freude. Was ihn wohl am meisten stört, ist das fehlende Bad in der Menge: Die Bewegung nehme ihm nämlich das weg, was er meisten brauche – Massenbilder von seinen Auftritten. Und das sei ziemlich gewitzt, kommentierte die linke Tageszeitung il manifesto.

Salvini macht derzeit Wahlkampf mit Blick auf die Regionalwahlen im nächsten Jahr. Die Proteste kommen ihm freilich ungelegen, wenngleich er sich derzeit auf massive Unterstützung verlassen kann. In Umfragen liegt seine Lega mit gut 33 Prozent weit vor den Sozialdemokraten (PD) mit rund 19 und der Fünf-Sterne-Bewegung mit 17 Prozent. Am 26. Januar wird in der Region Emilia-Romagna gewählt, einer traditionellen Hochburg der Linken – dort wird das Ergebnis sicherlich nicht so deutlich positiv ausfallen.

Salvinis Reaktion ist dementsprechend verschnupft. Unter dem Slogan „Kätzchen mit Salvini“ postete er kürzlich auf Twitter ein Foto einer jungen Katze, die sich beim Anblick eines Fischleins das Maul leckt.