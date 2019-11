"Sardinen" gegen Salvini: Tausende bei Protesten in Italien

Bereits vergangene Woche hatten sich die " Sardinen" in Bologna versammelt. 15.000 Personen demonstrierten gegen Lega-Chef Matteo Salvini, der in einer Halle die Kandidatin seiner Lega für den Wahlkampf in der Region Emilia Romagna vorstellte.

Zu einer größeren Protestdemo war es am Montag auch in der Stadt Modena gekommen. In der Emilia Romagna und in Kalabrien sind am 26. Jänner Regionalwahlen geplant, die die Lega zu gewinnen hofft.