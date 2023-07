Italiens Außenminister übernimmt Berlusconi-Partei

Der italienische Außenminister Antonio Tajani will die Regierungspartei Forza Italia als neuer Chef aus der Krise führen. Der 69-Jährige wurde von einem Parteitag am Samstag in Rom einstimmig zum Nachfolger des vor einem Monat gestorbenen Vorsitzenden Silvio Berlusconi gewählt.

Die vor 29 Jahren von Berlusconi gegründete Forza ist einer von mehreren Juniorpartnern in der rechtsgerichteten Koalitionsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.