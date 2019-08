Italienisches Gericht ordnet Landung der "Open Arms" an

Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent hat am Dienstag die Konfiszierung des spanischen Migranten-Rettungsschiffes "Open Arms" vor der süditalienischen Insel Lampedusa sowie die Evakuierung der Migranten an Bord beschlossen. Dies teilte der italienische Innenminister Matteo Salvini auf Facebook mit.

Die sizilianische Justiz leitete aufgrund einer Anzeige der spanischen Hilfsorganisation "Proactiva Open Arms", die das Schiff betreibt, eine Untersuchung in Zusammenhang mit der "Open Arms" ein, die seit Tagen vor Lampedusa darauf wartet, in den dortigen Hafen einlaufen und die im Mittelmeer aufgenommenen Migranten absetzen zu können. Nach fast drei Wochen auf See war ein Dutzend Migranten am Mittwoch ins Meer gesprungen, um bis nach Lampedusa zu schwimmen.