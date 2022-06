Italien will Quarantänepflicht für Corona-Positive aufheben

Ab dem 30. Juni soll die Maskenpflicht in Privatunternehmen komplett fallen. Derzeit gelten noch Sicherheitsverordnungen, die die Gewerkschaften mit den Unternehmen zum Schutz des Personals abgeschlossen haben. Diese sollen ab dem 30. Juni nicht mehr verlängert werden.

Damit wird die Maskenpflicht nur noch an Bord öffentlicher Verkehrsmittel, in Krankenhäusern und Pflegeheimen gelten. Im Einklang mit den internationalen Regeln werden auch Passagiere an Bord italienischer Flugzeuge keine Maske mehr tragen müssen.

"Das Coronavirus ist zwar immer noch im Umlauf, doch das Szenario ist heute ganz anders", so Costa. Auch in den Kirchen werden die Restriktionen gelockert. So wird bei der Messe das Tragen von Mundschutz zwar empfohlen, ist aber keine Pflicht mehr.