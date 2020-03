Corona-Krise: Italien und Frankreich fordern europäische Solidarität

Frankreich drängt wie Spanien und Italien auf gemeinsame europäische Schuldeninstrumente. Länder wie die Niederlande und Österreich lehnen die „Corona-Bonds“ jedoch ab. Italiens Ex-Premier Enrico Letta fand dafür scharfe Worte: „Die selbst ernannten Tugendhaften beschuldigen die anderen wieder einmal, zu viel auszugeben.“ Das sei „verantwortungslos“. Die Position der beiden Länder, so Letta, „wird sich sicher innerhalb von 20 Tagen ändern, wenn sie dann selbst die Situation haben werden, die andere Länder jetzt durchmachen“.

Schärfere Einreiseregeln

In Italien sind an einem Tag mittlerweile fast 1.000 Tote zu beklagen. Italien hat nun wegen der Corona-Pandemie die Einreisebestimmungen verschärft. Nach einer am Samstag vom Verkehrsministerium veröffentlichten Mitteilung muss jeder, der auf dem Luft-, See- oder Landweg einreist, unter anderem ganz genau den Grund seiner Reise, seinen Aufenthaltsort in Italien und seine Telefonnummer angeben.

Wiederaufbauplan

Italiens Premier Giuseppe Conte drängt ebenfalls: Sollte die EU nicht sofort Maßnahmen ergreifen, müssten die nächsten Generationen die „immensen Kosten einer zerstörten Wirtschaft“ tragen, sagte er. Es brauche einen außerordentlichen Wiederaufbauplan für Europa ähnlich dem Marshall-Plan nach 1945: „European Recovery Bonds“.