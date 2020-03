Bereits mehr als 600.000 Coronavirus-Infizierte weltweit

Auch in Deutschland steigt die Zahl der Infizierten rasant. Nach verschiedenen Angaben renommierter Institute lag die Infizierten-Zahl knapp unter oder über 50.000. Die Zahl der Toten näherte sich der 400er-Marke, mittlerweile ist jedes Bundesland betroffen. Trotz der eigenen Misere flogen die Deutschen über eine Luftbrücke per Bundeswehr sechs Intensiv-Patienten aus Italien zur Behandlung nach Nordrhein-Westfalen. Italiens Zivilschutz hatte um Hilfe gebeten.

Als weltweit siebentes Land hat am Samstag Großbritannien die Marke von 1.000 Todesopfern überschritten. Mehr als 17.000 Infizierte zählt das Land von Premierminister Boris Johnson, der am Freitag ebenso positiv getestet worden war wie Gesundheitsminister Matt Hancock. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich mit Sars-CoV-2 infiziert. Nicht zuletzt wegen des Anstiegs in Großbritannien ist die Gesamtzahl der Todesopfer in Europa auf mehr als 20.000 gestiegen.

Mit mehr als dem Doppelten der Fallzahlen wie die Briten ist aktuell der Iran konfrontiert. Hier stieg die Anzahl der Todesopfer auf mehr als 2.500 sowie die Infektionsfälle über die Marke von 35.400. Hingegen wurde in China, früheres Epizentrum der Krise, die Isolation in Wuhan beendet. Die Millionen-Metropole, Hauptstadt der Provinz Hubei, gilt als Ausgangspunkt der Ausbreitung des Coronavirus. Die Einreise ist wieder erlaubt, die Ausreise bis vorerst 8. April noch nicht.

Schärfere Maßnahmen in der Corona-Bekämpfung wurden in Russland beschlossen. In Moskau sind seit Samstag alle Einkaufszentren, Restaurants und größeren Parks für mindestens eine Woche geschlossen. Das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Noch gab es mit 1.264 vergleichsweise wenig positive Fälle in Russland. In Mexiko rief Präsident Andres Manuel Lopez Obrador nach längerem Zögern dazu auf, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden.

Von der EU-Kommission verlautete mittlerweile, dass an einer gemeinsamen Exit-Strategie aller EU-Staaten zur schrittweisen Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen gearbeitet würde. Laut Kommissionschefin Ursula von der Leyen folge man in diesem Zusammenhang der Ratschläge von Medizinern und Wirtschaftsfachleuten. Noch sei man in der Feuerlösch-Phase, dann komme eine Wiederaufbau-Phase.