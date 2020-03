Coronavirus: Auch in Spanien muss Militär Leichen wegschaffen

Auch in Spanien ist dieser Punkt erreicht. Binnen 24 Stunden starben von Freitag auf Samstag 832 Menschen – so viele wie nie zuvor an einem Tag, wie die Regierung mitteilte.

Sie hat ebenfalls die Armee beauftragt, beim Transport der Verstorbenen zu helfen. Mitgeteilt hat dies das Gesundheitsministerium am Samstag im Amtsblatt. Die Streitkräfte würden wegen der großen Zahl der Toten und des Fehlens verfügbarer Bestattungsinstitute während der Dauer des Alarmzustandes eingesetzt, hieß es. In Spanien gilt seit 14. März eine Ausgangssperre – die Regierung hat sie zunächst bis 11. April verlängert.