Italien und das Coronavirus: Plötzlich gibt es keinen Alltag mehr

"Normalisierung nicht vor Sommer"

Laut Walter Ricciardi, Berater des Gesundheitsministeriums in Rom und Ex-Direktor des italienischen Gesundheitsinstituts ISS, wird es trotz der von der Regierung beschlossenen Quarantäne nicht vor Sommer zu einer Normalisierung im Alltag kommen.

„Wir werden mindestens zwei Wochen lang warten müssen, bis es zu einem Rückgang bei den Infektionsfällen kommt. Diese Woche wird die Zahl der Infektionen noch wachsen, und in der nächsten werden sie sich stabilisieren. Die Infektionsfälle werden inzwischen in den anderen Ländern wachsen“, sagte Ricciardi im Interview mit dem TV-Sender „RAI 3“.

Der Experte urgierte seine Landsleute, zu Hause zu bleiben und sich strikt an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. „Das ist eine kategorische Pflicht, die jeder respektieren muss“, sagte Riccardi. Hoffnung gibt es dank Experimenten in Neapel mit einem Medikament für rheumatoide Arthritis, das bisher in China im Kampf gegen Coronavirus Resultate gezeigt habe. „Wir müssen aber noch viele Menschen testen, um festzustellen, ob dieses Medikament wirklich wirkt“, so Riccardi.

Der Experte warnte vor der Ausbreitung der Epidemie in Großstädten wie Rom und Neapel. Hier hätten die Bürger die Infektionsgefahr unterschätzt und die sozialen Kontakte erst wirklich seit wenigen Tagen streng reduziert.