Italien stoppt EU-Mission Sophia: Schiffe müssen im Hafen bleiben

Dass immer weniger Rettungsschiffe Flüchtlinge aufnehmen, hat die Ankünfte in Europa gesenkt, aber nicht gestoppt. Heuer kamen in Griechenland an die 6.500 Flüchtlinge an, in Spanien waren es laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bisher 6.800. Eine Mehrheit von ihnen stammt aus Afghanistan.