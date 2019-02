Die Zahl illegaler Grenzübertritte in die EU sinkt weiter. Dennoch pocht die Grenzschutzagentur der EU auf eine Verstärkung auf 10.000 Beamte.Rund 150.000 Menschen – so viele illegale Grenzübertritte in die Europäische Union hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex im Vorjahr registriert. Zum dritten Mal hintereinander sind die Zahlen damit gesunken, was Frontex-Chef Fabrice Leggeri am Mittwoch zur Schlussfolgerung brachte: „Wir stehen gerade keiner brennenden Krise gegenüber. Aber“, so warnte er dennoch, „der Druck auf die europäischen Außengrenzen bleibt hoch.“