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Ausland

Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien vorübergehend aus

Der italienische Innenminister telefonierte auch mit seinem französischen Amtskollegen Nuñez
31.07.2026, 18:37

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Außerdem verständigten sich Piantedosi und der französische Innenminister Laurent Nuñez in einem Telefongespräch darauf, die Kontrollen an der gemeinsamen Landgrenze zwischen Frankreich und Italien zu verstärken. Grundlage dafür seien bereits bestehende Vereinbarungen zur Zusammenarbeit der Polizeibehörden beider Länder, hieß es.

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Agenturen, mafa  | 

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