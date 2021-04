Zum Saisonstart streitet Italien über Bars und Restaurants

Seit Wochenbeginn darf man in Italien seinen Kaffee wieder auf der Straße trinken. Die Gastronomie in den meisten Landesteilen hat zumindest ihre Außenbereiche wieder geöffnet und die Museen in Städten wie Rom und Florenz empfangen auch wieder Besucher. Jetzt aber eskaliert die Diskussion über weitere unpopuläre Maßnahmen, wie die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr.

Ausgangssperre abschaffen

Nach langwierigen Verhandlungen stimmten die Koalitionsparteien im Parlament für einen Antrag, der die Regierung verpflichtet, im Mai zu prüfen, ob die Ausgangssperre aufgrund der Infektionszahlen abgeschafft werden kann.