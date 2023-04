Italien plant strenge Strafen gegen Klima-Aktivisten

Italien will hart gegen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten vorgehen, die Monumente beschmieren. So pr├╝ft der italienische Ministerrat am Dienstag einen Gesetzesentwurf mit strengen Strafen gegen Personen, die Sehensw├╝rdigkeiten beschmutzen, ruinieren, oder verunstalten, verlautete es aus Regierungskreisen.

Die Verordnung soll Vandalenakte gegen Kunstwerke, wie sie in den vergangenen Monaten von Umwelt-Aktivisten begangen wurden, verhindern. Der j├╝ngste Vorfall einer langen Serie ereignete sich am 1. April in Rom, als eine schwarze Fl├╝ssigkeit in den Bernini-Brunnen vor der Spanischen Treppe gesch├╝ttet wurde.