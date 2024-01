Italiens Mafia: Es bleibt in der Familie

Matteo Messina Denaro galt als einer der erbarmungslosesten und grausamsten Mafiabosse Italiens: Er war unter jenen Mafiosi, die in den 1990er-Jahren dem Staat den Krieg angesagt hatten und zig Attentate verübten. 1993 ließ er den erst 12-jährigen Giuseppe Di Matteo entführen; 779 Tage war der Junge in Gefangenschaft, bevor Denaros Schergen ihn kurz vor seinem 15. Geburtstag töteten und seinen Leichnam in Säure auflösten. Die „Schuld“ des Jungen? Sein Vater kooperierte mit der Justiz.

Vor einem Jahr wurde Messina Denaro in einer Privatklinik in Palermo festgenommen, nach 30 Jahren Flucht. Er war an Darmkrebs erkrankt, unterzog sich dort unter falschem Namen einer Chemotherapie. Im September starb er an seiner Erkrankung, im Alter von 61 Jahren.

