Italien: Keine Einigung zwischen PD und Fünf Sternen

Auch bei Verhandlungen in der Nacht auf Dienstag zwischen der in Italien bisher regierenden Fünf-Sterne-Bewegung und den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) zur Bildung einer Regierungskoalition ist es zu keinem Durchbruch gekommen. In Sachen Regierungsprogramm und der Besetzung des Premiers-Amtes bestehen weiterhin Divergenzen zwischen den beiden Parteien, verlautete in Rom.

Der Weg zu einem Regierungspakt sei noch "steil", hieß aus der Zentrale der Sozialdemokraten nach einem mehrstündigen, nächtlichen Verhandlungsmarathon in Rom. Die Fünf-Sterne-Bewegung macht Druck, damit es zu einer Einigung kommt: "Unsere Geduld ist nicht unerschöpflich, Italien braucht eine Regierung", erklärten Spitzenpolitiker der Linkspopulisten.