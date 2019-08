Fünf Sterne meutern gegen Capitano Salvini

Währenddessen umwirbt die ultra-rechte Lega nach wie vor die Fünf Sterne als stärkste Einzelpartei im Parlament. Sein Handy sei immer an, ließ Salvini noch vor dem Regierungssturz dem ehemaligen Vize-Premier Luigi Di Maio ausrichten.

Am Wochenende erneuerte die Lega ihr Angebot, die von Capitano Salvini zu Ferragosto (also mitten in der Urlaubszeit der Italiener) gesprengte Regierungsallianz wiederzubeleben.

Denn Salvinis Selfie-Fans an den Stränden und auf der Piazza finden keinen Widerhall in der Statistik: Die Lega stürzt nach dem sommerlichen Pokerspiel in der Wählergunst ab. Und so stehen alle Zeichen auf einer möglichen Koalition aus Fünf-Sternen und Sozialdemokraten. Damit würden sich für Salvini seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.