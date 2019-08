Italien: Sozialdemokraten verhandeln mit Fünf Sternen

Lega warnt vor linker Regierung

Salvini warnte am Freitag vor einer möglichen Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die Aussicht einer Linksregierung sei "schauderhaft", sagte Salvini per Facebook.

Der Lega-Chef erklärte, er befürchte eine Abwendung Italiens von seiner Einwanderungspolitik der "geschlossenen Häfen". Der Rechtsaußen-Politiker bezeichnete auch den Rückgang der Toten und Vermissten im Mittelmeer seit 2017 als sein Verdienst.

Salvini forderte die Fünf-Sterne-Bewegung, mit denen er in den vergangenen 14 Monaten regierte, auf, keine Allianz mit den Sozialdemokraten einzugehen. Die einzige Alternative zu einer Regierung aus Lega und Fünf Sternen seien Neuwahlen.