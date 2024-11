Valditara erklärte in einer Videobotschaft an die Gründer einer Stiftung zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, es sei wichtig, Jugendliche zu gegenseitigem Respekt zu erziehen. Die Gewalt gegen Frauen sei jedoch auch mit dem Phänomen der illegalen Einwanderung verbunden, argumentierte der Minister.

Mit einem Flashmob haben Frauen in Rom gegen den italienischen Bildungsminister Giuseppe Valditara demonstriert. Der Minister aus den Reihen der Lega hatte am Montag behauptet, dass Gewaltakte gegen Frauen eine Folge der illegalen Einwanderung seien.

Opposition wirft Bildungsminister "Rassismus" vor

"Jeder Neuankömmling, jeder, der bei uns in Italien leben will, muss sich über unsere Verfassung im Klaren sein, die keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zulässt. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir nicht wüssten, dass die Zunahme der sexuellen Gewalt in gewisser Weise auch auf die illegale Einwanderung zurückzuführen ist", so der Minister. Damit zog er sich heftige Kritik seitens der Oppositionsparteien zu, die ihm "Rassismus" vorwarfen.

Der Senator der oppositionellen Demokratischen Partei (PD), Marco Meloni, sagte, der Minister habe "jedes Maß an Anstand überschritten". "Ich schäme mich in seinem Namen", erklärte der Senator. Riccardo Magi, Vorsitzender der oppositionellen Zentrumspartei Più Europa (Mehr Europa), sagte: "Laut Bildungsminister Valditara hängt die Zunahme der Fälle sexueller Gewalt auch mit der illegalen Einwanderung zusammen. Die vom Innenministerium veröffentlichten Daten bezeugen aber, dass über 80 Prozent der Frauenmorde in Italien von italienischen Staatsbürgern begangen werden", so Magi.