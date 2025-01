Italien will wieder Flüchtlinge nach Albanien bringen

Nach einer zweimonatigen Pause will die italienische Regierung wieder mit der Überführung von im Mittelmeer geretteten Migranten in Aufnahmezentren in Albanien beginnen. Das Schiff "Cassiopea" der italienischen Marine befindet sich derzeit in der Nähe von Lampedusa und ist bereit, Flüchtlinge in die Zentren von Shëngjin und Gjadër in Albanien zu führen, die Italien im Oktober eröffnet hat, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Italiens rechte Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will trotz mehrerer juristischer Niederlagen an den umstrittenen Aufnahmezentren für Migranten und Migrantinnen in Albanien festhalten. Mehrfach haben italienische Gerichte den Plänen der Regierungschefin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gerichte hoben zweimal hintereinander die Inhaftierung von Migranten in den Lagern in Albanien auf, nachdem sie zuvor von den Behörden im Mittelmeer aufgegriffen worden waren. Sie wurden danach nach Italien überstellt.