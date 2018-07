Italien: Fake-News über Flüchtlinge schüren Hass

Der Kurs der italienischen Regierung ist durch die Koalition von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega härter geworden, die Töne schriller, die Botschaften extremer. Besonders radikal äußert sich immer wieder Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini. Er will etwa eine Zählung der italienischen Roma durchführen lassen. Und Flüchtlingen will er nicht nur die Ankunft an italienischen Häfen verbieten, er beschimpft oder verhöhnt sie auch regelmäßig.

Rückenwind bekommt Salvini in Italien von bewusst lancierten Falschmeldungen („Fake-News“), die sich in den sozialen Medien rasant verbreiten. Beispiel: Ein unscharfes Foto einer Menschenmasse an einem Hafen. Die Bildunterschrift verortet das Foto in Libyen. Dort würden „all diese Menschen darauf warten“, nach Italien überzusetzen.