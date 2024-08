Streik: Italiens Sonnenschirmbetreiber planen Strand-Lockdown

Der Gewerkschaftsverband der Küstenunternehmen veranlasste den Streik, um "der Trägheit der Regierung angesichts der chaotischen Lage in der Branche ein Ende zu setzen.“ Sollten die Streiks wirkungslos blieben, sind weitere Protestaktionen geplant. Ab 19. August wollen die Strandbadbesitzer bis 10.30 Uhr streiken.

Die Betreiber der Strände, auch “balneari” genannt, werden am Freitag erst um 9.30 Uhr statt 7.30 Uhr öffnen. Man protestiert gegen eine geplante Änderung von Lizenzkriterien der Europäischen Union und der Untätigkeit der italienischen Regierung. Diese will ihre Entscheidung allerdings erst nach Ende der Sommersaison kund tun.

Am Freitag werden in Italien für zwei Stunden viele Strände aus Protest geschlossen bleiben. Die Anbieter von Liegen, Sonnenschirmen und gastronomischen Angeboten streiken.

Oft blieben die Strandbäder jahrzehntelang in den Händen der gleichen Betreiber, und die Lizenzen für diese verlängern sich automatisch.

Auslöser für die Streiks sind Streitigkeiten um die Vergabe der staatlichen Konzessionen. Grundsätzlich gehören die Strände dem Staat. Lokale Verwaltungen vergaben die Konzessionen bisher an Privatleute. Ursprünglich wurden die Lizenzen an Kriegsveteranen vergeben, um ihnen ein sicheres Einkommen zu garantieren.

EU will Liberalisierung der Lizenzverteilung

Bereits seit 2006 existiert eine EU-Vorschrift, die eine europaweite Ausschreibung der Lizenzen vorschreibt. Der Widerstand der gut organisierten Lobby der “balneari” blieb allerdings hartnäckig. Italien hat in dieser Angelegenheit bereits zwei Strafverfahren aus Brüssel kassiert.

Preiserhöhungen: Standbetreiber immer unbeliebter

Die Standbetreiber gerieten in den vergangenen Jahren immer mehr in Verruf. Einheimische und Urlauber beklagen zunehmend unverschämt hohe Preise.

Im Schnitt werden laut dem italienischen Verbraucherschutzverband Codacons pro Tag 32 bis 35 Euro für Sonnenschirm und Sonnenliege fällig. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um drei bis fünf Prozent. Am teuersten fällt die Sonnenschirm- und Liegenmiete auf Sardinien aus. Auf Luxusstränden zahlt man über 500 Euro täglich.

Laut Codacons stellt der Le Cinque Vele Beach Club in Pescoluse in Apulien alles in den Schatten. Hier zahlt man knapp 700 Euro für seinen Strandplatz.