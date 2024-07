Cinque Terre: Der Weg der Liebe lädt wieder ein

Jetzt ist es soweit. Ab 9. August ist der 900 Meter messende, entlang einer steilen Felswand verlaufende Spazierweg, mit Blick auf das in der Sonne glitzernde und tanzende Meer, wieder begehbar. Nach 12 Jahren sind Riomaggiore und Manarola auch zu Fuß wieder verbunden.

Es war der 24. September 2012, als ein Erdrutsch einen Teil der Via dell’Amore , die Straße der Liebe, die Riomaggiore und Manarola verbindet, verschüttete und vier Menschen schwer verletzt wurden. Die zwei Ortschaften gehören zu den weltweit bekannten Cinque Terre , die entlang der östlichen ligurischen Küste Riomaggiore liegen und UNESCO Weltkulturerbe sind. Nach dem Erdrutsch wurde die Via dell’Amore aus Sicherheitsgründen geschlossen. 2016 begann man über die Wiederinstandsetzung zu sprechen, finanzielle und technische Notwendigkeiten aufzulisten. Vor zweieinhalb Jahren ging es dann los.

Der Weg, der ganz am Anfang „Stada Nuova“, neuer Weg hieß, war in den 20er-Jahren von den Bewohnern der zwei Gemeinden aus zwei Pfaden ausgebaut worden, die ursprünglich zum Bau der Bahntrasse gedient hatten. „Die Bewohner der zwei Gemeinden“, erzählt die Bürgermeisterin von Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, „beschlossen diese Verbindung auch für den Alltag zu nutzen und bauten sie deswegen aus.“

Trotz des Touristenansturms auf die Cinque Terre, die insgesamt nur 4.000 Einwohner zählen, voriges Jahr aber von 3,5 Millionen Menschen besucht wurden, soll die Via dell’Amore ein Erlebnis sein und kein Rummelplatz für schnelle Selfies.

Für die Instandsetzung der Via dell’Amore wurden etwas über eine Million Euro investiert. Zur Sicherstellung des Geländes wurden zuerst 80.000 Quadratmeter Felshänge von Gestrüpp befreit, danach 26.000 Quadratmeter Inox Stahlnetze gestreckt und mit Stahlbalken verankert. Gleichzeitig wurde autochthone Flora gepflanzt, die diese notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Laufe der Jahre zum Teil verdecken wird.

Eine gerade Strecke, anstatt des mühsamen Aufs und Abs der steilen Hänge, stellte einen Gewinn für alle dar und natürlich, um an den Namen anzuknüpfen, einen einmaligen Treffpunkt für Verliebte.

Zugang ist von Riomaggiore ab 7 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachts, wobei jede 15 Minuten nicht mehr als 100 Besucher eingelassen werden.

Anders verhält es sich natürlich mit den Einheimischen, die jederzeit und gratis den Weg nutzen können. „In Zukunft möchten wir außerdem die Galerie zu einem Museum ausstatten“, fährt die Bürgermeisterin fort. Von den Großeltern erbaut gibt man die Via dell’Amore jetzt an die jungen Generationen weiter. Alle Infos dazu findet man auf der Webseite des Parco Nazionale Cinque Terre in dem diese fünf Ortschaften eingebettet sind.