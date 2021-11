Italien erwägt Impfpflicht für weitere Berufsgruppen

Die für das Gesundheitspersonal geltende Impfpflicht könnte in Italien auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt werden. Dies betonte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa am Mittwoch in einem Radiointerview. "Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist absolut kein Tabuthema. Wir sind bereit, diese in Betracht zu ziehen. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten und die Entwicklung beobachten", so Costa.

Italien will eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent der Bevölkerung erreichen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben über 86 Prozent der italienischen Bevölkerung über zwölf Jahren mindestens eine Impfdosis erhalten und über 83 Prozent sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft.