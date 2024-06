Wenn fast alle Dorfbewohner für den Gemeinderat kandidieren

Damit hätte Igor De Santis, 42, wahrlich nicht gerechnet: Denn dem Bürgermeister von Ingria, der die Geschicke des winzigen Dorfes hoch in Bergen über Turin seit 2009 lenkt, ist für die Gemeinderatswahl kommendes Wochenende unerwartete Konkurrenz erwachsen. Seine Mutter kandidiert auf der Liste des Oppositionsführers Renato Poletto, 70. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit des Urnenganges. Gleich 30 der nur 46 Einwohner bewerben sich um ein Mandat - von wegen Politikverdrossenheit...

Zu den wahlberechtigten Dorfbewohnern gesellen sich noch 26 Zweitwohnbesitzer, die allerdings auswärts wohnen. So wie Stefano Venuti, der in Mailand residiert, aber ebenfalls in Ingria in den Ring steigt. Ein weiterer Tiefschlag für De Santis.