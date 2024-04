Italien in der Altersfalle: 3 Mio. weniger Arbeitnehmer in 10 Jahren

Die sinkende Zahl der Bevölkerung unter 30 Jahren und die hohe Zahl der über 65-Jährigen könnte sich in einigen wichtigen Wirtschaftsbereichen negativ auswirken. "Eine Gesellschaft, die überwiegend aus älteren Menschen besteht, hat eine viel geringere Kauflust als die junge Bevölkerung und riskiert einen Rückgang des Immobilien-, Verkehrs-, Mode- und Gastgewerbemarktes", heißt es in der Studie.

Offensive für mehr Geburten

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Freitag die EU zu einer groß angelegten Offensive zur Förderung der Geburten aufgerufen. Die Bekämpfung des starken demografischen Rückgangs in Italien habe "absolute Priorität" für ihre Regierung. "Die demografische Herausforderung und die damit verbundene wirtschaftliche Nachhaltigkeit sind eine der wichtigsten Herausforderungen für uns", sagte Meloni bei der Tagung "Für ein junges Europa. Demografischer Übergang, Umwelt, Zukunft" in Rom. Von der demografischen Entwicklung hänge die Zukunft Italiens als Nation ab.

"Die öffentlichen Ausgaben zur Förderung der Geburtenrate müssen mehr als jede andere als produktive Investition betrachtet werden, weil es sich um eine Investition in die Stabilität unseres Sozialsystems und unserer Zivilisation handelt", erklärte Meloni.