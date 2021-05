Dolce Vita: Italien öffnet ab 16. Mai für Touristen

Von Andrea Affaticati, Mailand

Jetzt ist es so weit. Nach bangem Warten für Italien-Sehnsüchtige steht seit Mitte der Woche fest: Ab 16. Mai darf man wieder ohne Quarantänepflicht nach Italien einreisen. Ministerpräsident Mario Draghi nahm die Gelegenheit des G20-Tourismusgipfels wahr, diese Frohbotschaft zu verkünden: „Es ist wieder an der Zeit, Ihren Urlaub in Italien zu buchen. Wir freuen uns, Sie bei uns wieder willkommen zu heißen.“

Italien prescht also vor, will nicht auf die EU-Green-Card warten, die für Mitte Juni angekündigt ist und das unbeschränkte Reisen durch die ganze EU für Geimpfte, Getestete oder Genesene ohne Quarantänepflicht erlauben soll. Draghi hat damit dem wachsenden Druck der italienischen Tourismusbranche nachgegeben, die sechs Prozent des BIPs ausmacht und voriges Jahr coronabedingt 28 Milliarden Euro verloren hat.