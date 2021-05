Urlaub zu Pfingsten mit dem Auto, Flüge später

Die Vorfreude ist angesichts der Aussichten auf einen baldigen Urlaub groß. „Die Österreicher wollen weg“, stellt Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen Reiseverbands, fest. Mit der Ankündigung Österreichs, die Quarantäne bei Einreise ab 19. Mai bei vielen Destinationen zu streichen, steigt die Reiselust. Mit der Ankündigung Italiens, selbiges mit 16. Mai zu tun, noch mehr.

Nur: Mit dem Pfingsturlaub am Meer wird es wohl dennoch knapp, vor allem wenn es mit dem Flugzeug ins Ausland gehen soll. Zum Einen, weil die Flugkapazitäten nicht da sind. Denkbar sind nur Flüge mit Zwischenstopps. Zum Anderen gibt es in vielen Ländern bzw. Regionen nach wie vor Quarantänevorschriften.

Österreich-Urlaube gut gebucht

Wer seine Zehen zu Pfingsten ins Meer halten möchte, wird das am ehesten an Reisezielen tun, die in Auto-Reichweite sind – am ehesten an den bei Österreicher beliebten Stränden von Italien oder Kroatien.

Gut gebucht seien, so Verkehrsbüro-Sprecherin Andrea Hansal, zu Pfingsten Österreich-Urlaube: Wellness, Chalets, Apartments. Bei den Flugdestinationen ist eine der wenigen Direkt-Möglichkeiten für Pfingsten Dubai, wie auch Kathrin Limpel, Sprecherin von TUI Österreich, weiß. Mit den Sommerflügen starte man „Ende Mai, Anfang Juni“. Schwerpunkt ist Griechenland. Hier werde das Angebot aufgrund der Nachfrage auch aufgestockt: „Wir werden, weil die Flieger nach Griechenland Anfang Juni schon fast ausgebucht sind, Ende Mai mit Kreta ab Wien starten.“